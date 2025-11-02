GAME INFO:



Chào mừng đến với thế giới của "Tiêu Diệt Zombie", trò chơi hành động nghẹt thở, nơi bạn phải đối mặt với lũ xác sống khát máu. Thử thách bản thân, chiến đấu dũng cảm, tiêu diệt chúng không thương tiếc, thu thập thêm mạng sống và cố gắng sống sót lâu nhất có thể. Liệu bạn có đủ sức mạnh để vượt qua màn đêm kinh hoàng và đón bình minh của ngày mới?

Trong "Tiêu Diệt Zombie", bạn sẽ được đắm mình trong một thế giới hậu tận thế, nơi mà những thây ma đang thống trị. Mỗi con zombie là một mối đe dọa, chúng di chuyển không ngừng và chỉ có một mục tiêu duy nhất: nuốt chửng bạn. Bạn phải sử dụng tất cả kỹ năng và sự nhanh nhẹn của mình để chống lại chúng.

Hãy trang bị vũ khí tận răng, từ những khẩu súng lục quen thuộc đến những vũ khí hạng nặng có sức công phá lớn. Tận dụng môi trường xung quanh để tạo lợi thế, tìm kiếm những vị trí ẩn nấp an toàn, và đặt bẫy để tiêu diệt lũ zombie một cách hiệu quả.

Sống sót qua mỗi đợt tấn công, bạn sẽ nhận được thêm mạng sống, cho phép bạn tiếp tục chiến đấu và nâng cao cơ hội sống sót. Nhưng hãy nhớ rằng, lũ zombie ngày càng trở nên mạnh mẽ và đông đảo hơn. Bạn cần phải không ngừng nâng cấp vũ khí, học hỏi kỹ năng mới và phối hợp với đồng đội (nếu có) để đối phó với những thử thách ngày càng khó khăn.

Điều gì đang chờ đợi bạn trong thế giới của "Tiêu Diệt Zombie"? Hãy sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu đầy kịch tính, nơi mà chỉ có những người mạnh mẽ nhất mới có thể tồn tại. Tải game ngay bây giờ và bắt đầu cuộc chiến sinh tồn đầy thú vị và hấp dẫn! Niềm vui và sự phấn khích được đảm bảo!