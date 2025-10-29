Tai Nạn Vũ Trụ

GAME INFO:



Thuyền trưởng Rogers, một người hùng bảo vệ Ngân Hà, chẳng biết sợ là gì. Hối hận? Cũng không nốt. Thật ra thì, thuyền trưởng chẳng biết nhiều thứ lắm. Lần này, Rogers phải lái con tàu của mình qua một khu vực không gian đầy hiểm họa. Tệ hơn nữa, hệ thống của con tàu đang gặp trục trặc, và hệ thống laser thì hoạt động một cách hết sức… bất thường. Liệu người hùng của chúng ta có thể sống sót qua những điều kiện khắc nghiệt này không? Nhất là khi "Astro-bud" (bạn đồng hành vũ trụ) không còn ở trên tàu nữa.

Con tàu của Thuyền trưởng liên tục xoay tròn trong không gian. Chạm vào bất kỳ đâu trên màn hình để khiến nó bay lên một chút. Hãy cẩn thận, bạn không thể bay ra khỏi màn hình hoặc đâm vào các tiểu hành tinh đang lơ lửng khắp nơi. Ồ, và một tin không mấy vui vẻ: súng laser của tàu đã bị kẹt và cứ bắn liên tục (cố gắng phá hủy một vài tiểu hành tinh bằng những phát laser để kiếm điểm nhé!). Liệu Thuyền trưởng Rogers có thể vượt qua thử thách này và tiếp tục bảo vệ Ngân Hà? Chỉ có bạn mới có thể giúp anh ấy!