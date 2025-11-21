GAME INFO:



Trò chơi này được tạo ra chỉ trong 5 ngày ngắn ngủi, trong khuôn khổ một cuộc thi làm game (game jam). Nhiệm vụ của bạn vô cùng quan trọng: giải cứu những chiếc đĩa CD quý giá đang gặp nguy hiểm. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng hãy cẩn trọng! Bầy zombie khát máu luôn rình rập và sẵn sàng tấn công bạn bất cứ lúc nào.

Bối cảnh trò chơi có thể là một thành phố hoang tàn, một phòng thí nghiệm bỏ hoang, hoặc bất cứ nơi nào có chứa những chiếc đĩa CD bạn cần giải cứu. Bạn sẽ vào vai một nhân vật dũng cảm, có thể là một nhà khoa học, một người lính, hoặc đơn giản chỉ là một người sống sót bình thường nhưng mang trong mình quyết tâm cao độ.

Để hoàn thành nhiệm vụ, bạn cần phải di chuyển khéo léo qua các màn chơi đầy rẫy zombie. Sử dụng các loại vũ khí khác nhau, từ súng ngắn đến vũ khí cận chiến, để tiêu diệt hoặc né tránh chúng. Hãy nhớ rằng, mỗi viên đạn đều quý giá, và đôi khi lẩn trốn là lựa chọn thông minh hơn.

Ngoài việc đối phó với zombie, bạn còn phải giải các câu đố nhỏ để tìm đường đến những chiếc đĩa CD. Các câu đố này có thể liên quan đến việc tìm chìa khóa, kích hoạt công tắc, hoặc giải mã mật thư.

Thu thập càng nhiều đĩa CD càng tốt! Có thể những chiếc đĩa này chứa đựng thông tin quan trọng, bí mật về nguồn gốc của zombie, hoặc thậm chí là phương pháp để cứu lấy thế giới.

Hãy sẵn sàng đối mặt với thử thách! "Giải Cứu Những Chiếc Đĩa CD!" là một trò chơi hành động pha lẫn yếu tố kinh dị và giải đố, đòi hỏi người chơi phải có sự nhanh nhẹn, thông minh và một chút may mắn. Chúc bạn may mắn trên hành trình giải cứu những chiếc đĩa CD và sống sót qua đêm dài zombie!