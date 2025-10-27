Gấu Dẻo Muốn Chơi Cùng Bạn!

GAME INFO:



Những chú gấu dẻo với đủ màu sắc đang nóng lòng muốn cùng bạn tham gia vào một trò chơi đầy thú vị và ngọt ngào! Được làm từ những viên thạch dẻo thơm ngon, chúng thực sự "muốn" được bạn "xử lý"! Tuy nhiên, có một luật lệ duy nhất bạn cần tuân thủ: bạn chỉ được ăn những chú gấu có cùng màu trong một lượt, và số lượng gấu ăn được phải từ hai chú trở lên.

Mỗi màn chơi sẽ đặt ra một mục tiêu về số lượng gấu bạn cần thu thập, đồng thời giới hạn số lượt di chuyển bạn được phép thực hiện. Vậy, bạn có thể chinh phục được bao nhiêu màn chơi trong thế giới gấu dẻo đầy màu sắc này? Hãy sẵn sàng cho một trải nghiệm giải trí "dẻo" quẹo và ngọt ngào đến tan chảy!

Trò chơi này hứa hẹn sẽ mang đến những phút giây thư giãn tuyệt vời, đòi hỏi bạn phải có một chút chiến lược và khéo léo trong việc lựa chọn màu sắc và số lượng gấu để đạt được mục tiêu đề ra. Với mỗi màn chơi hoàn thành, độ khó sẽ tăng dần, thử thách khả năng quan sát và tư duy của bạn.

Liệu bạn có đủ nhanh nhạy để nhận ra những nhóm gấu cùng màu lớn nhất? Liệu bạn có thể tận dụng tối đa số lượt di chuyển giới hạn để thu thập đủ số gấu cần thiết? Hãy bước vào thế giới của những chú gấu dẻo đáng yêu và chứng minh khả năng của mình!

Hãy để những chú gấu dẻo đầy màu sắc mang đến cho bạn những giờ phút giải trí thú vị và ngọt ngào! Chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời và chinh phục được tất cả các màn chơi trong trò chơi này! Hãy nhớ, luật chơi rất đơn giản, nhưng để chiến thắng, bạn cần phải có một chút khéo léo và một tinh thần "ăn dẻo" không ngừng nghỉ!