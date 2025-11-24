Đưa Chim Về Tổ An Toàn!

GAME INFO:



Chào mừng bạn đến với một trò chơi đơn giản nhưng đầy thử thách, nơi bạn chỉ cần một cú chạm để điều khiển chú chim nhỏ bé vượt qua vô vàn chướng ngại vật nguy hiểm và đưa nó an toàn trở về tổ ấm!

Trò chơi có lối chơi "một chạm" dễ dàng làm quen, tập trung vào kỹ năng né tránh và thu thập. Bạn sẽ phải thật khéo léo và nhanh tay để giúp chú chim tránh va chạm với các chướng ngại vật trên đường đi.

Để tăng thêm sự hứng thú và thử thách, trò chơi cung cấp đến năm chế độ chơi khác nhau, phù hợp với nhiều sở thích và trình độ:

Vượt qua 20 màn chơi được thiết kế tỉ mỉ với độ khó tăng dần, đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỹ năng cao. CHẾ ĐỘ THƯỜNG: Tự do lựa chọn bắt đầu từ bất kỳ cấp độ nào bạn đã hoàn thành trước đó, cho phép bạn luyện tập và chinh phục những thử thách khó nhằn.

Cố gắng phá kỷ lục thời gian tốt nhất của bạn trong chế độ này. Hãy chứng minh khả năng phản xạ và tốc độ của bạn! CHẠY VÔ TẬN: Bay xa nhất có thể, né tránh chướng ngại vật và thu thập càng nhiều xu càng tốt. Đây là chế độ hoàn hảo để kiểm tra sự bền bỉ và khả năng tập trung của bạn.

Cuối cùng, đừng quên ghé thăm CỬA HÀNG, nơi bạn có thể sử dụng xu thu thập được để mua những bộ cánh mới và lựa chọn màu sắc yêu thích, giúp chú chim của bạn trở nên độc đáo và cá tính hơn!

Vậy còn chần chừ gì nữa, hãy tải game và bắt đầu hành trình đưa chú chim về tổ an toàn ngay thôi nào! Chúc bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ!