GAME INFO:



Với trò chơi đơn giản nhưng đầy thử thách này, mục tiêu của bạn là vẽ một con đường bằng ngón tay để hướng dẫn chiếc xe đến vị trí đỗ xe an toàn. Nghe có vẻ dễ dàng, nhưng thực tế đòi hỏi sự khéo léo, tính toán và một chút sáng tạo để vượt qua các chướng ngại vật và tránh những tai nạn không đáng có.

Cách chơi vô cùng trực quan. Bạn chỉ cần sử dụng ngón tay để vẽ một đường đi trên màn hình, kết nối điểm xuất phát của chiếc xe với vị trí đỗ xe được đánh dấu. Đường đi này sẽ là "con đường" mà chiếc xe của bạn sẽ di chuyển theo. Tuy nhiên, đừng vội mừng!

Trên hành trình đến vị trí đỗ xe, bạn sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách. Các chướng ngại vật như thùng hàng, xe cộ khác, hoặc thậm chí là những vũng nước có thể cản trở đường đi của bạn. Bạn cần phải tính toán cẩn thận để vẽ một con đường an toàn, tránh va chạm và đảm bảo chiếc xe đến đích mà không bị hư hại.

Ngoài ra, yếu tố thời gian cũng là một áp lực không nhỏ. Bạn cần phải vẽ con đường đủ nhanh để chiếc xe không bị mất kiểm soát, nhưng đồng thời cũng phải đủ chính xác để tránh những sai lầm đáng tiếc. Điều này đòi hỏi bạn phải có một tầm nhìn bao quát, khả năng phản ứng nhanh nhạy và một chút may mắn.

Mỗi màn chơi sẽ mang đến một bố cục mới với những thử thách khác nhau, đảm bảo bạn luôn cảm thấy hứng thú và không bị nhàm chán. Độ khó của trò chơi sẽ tăng dần, đòi hỏi bạn phải liên tục cải thiện kỹ năng vẽ đường và khả năng giải quyết vấn đề của mình.

"Đỗ Xe An Toàn" không chỉ là một trò chơi giải trí đơn thuần. Nó còn là một bài tập rèn luyện tư duy logic, khả năng quan sát và sự khéo léo. Bất kỳ ai, từ trẻ em đến người lớn, đều có thể tham gia và tận hưởng niềm vui khi vượt qua những thử thách và đỗ xe thành công. Vậy thì còn chần chừ gì nữa? Hãy thử sức ngay bây giờ và xem bạn có thể trở thành một bậc thầy đỗ xe hay không!