GAME INFO:



Chào đón bạn đến với cuộc hành trình kỳ diệu giữa mùa đông lạnh giá! Trong trò chơi này, bạn sẽ vào vai một người bạn nhỏ đáng yêu, với nhiệm vụ trang hoàng cây thông Noel thật lộng lẫy và ấm áp. Nhưng để làm được điều đó, bạn cần sự giúp đỡ của bạn đấy!

Hãy cùng bạn nhỏ thu thập những ngôi sao băng đang rơi xuống từ bầu trời đêm. Mỗi ngôi sao bạn bắt được không chỉ mang lại vẻ đẹp lấp lánh cho cây thông, mà còn là những đồng tiền quý giá để bạn mua sắm những món đồ chơi mới toanh. Càng nhiều sao, cây thông càng đẹp và kho đồ chơi của bạn sẽ càng phong phú!

Tuy nhiên, cuộc phiêu lưu này không hề dễ dàng. Mùa đông vốn dĩ khắc nghiệt, và chỉ một chút sơ sẩy, bạn có thể bị đóng băng trong cái lạnh buốt giá của buổi tối mùa đông. Vì vậy, hãy di chuyển thật nhanh nhẹn, khéo léo né tránh những cơn gió lạnh và những nguy hiểm tiềm ẩn khác.

Lời khuyên:

Tập trung: Hãy luôn để mắt đến những ngôi sao băng đang rơi để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.

Hãy luôn để mắt đến những ngôi sao băng đang rơi để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Cẩn thận: Tránh xa những khu vực có gió mạnh hoặc băng tuyết, vì chúng có thể khiến bạn bị đóng băng nhanh hơn.

Tránh xa những khu vực có gió mạnh hoặc băng tuyết, vì chúng có thể khiến bạn bị đóng băng nhanh hơn. Nâng cấp: Dùng số tiền kiếm được để mua những vật phẩm hỗ trợ, giúp bạn di chuyển nhanh hơn, giữ ấm tốt hơn và thu thập sao hiệu quả hơn.

Hãy cùng bạn nhỏ tận hưởng niềm vui trang trí cây thông Noel, thu thập thật nhiều sao và tránh bị đóng băng trong cuộc phiêu lưu mùa đông đầy thú vị này nhé! Chúc bạn có những giờ phút thư giãn và tràn ngập niềm vui!