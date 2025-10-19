GAME INFO:



Trong trò chơi này, nhiệm vụ của bạn là sử dụng bóng để bắn trúng mục tiêu. Điểm hấp dẫn nằm ở chỗ, vị trí của cả bóng và mục tiêu sẽ thay đổi ngẫu nhiên sau mỗi lần bắn! Đừng lo lắng nếu bạn bắn trượt, bởi một lần trượt không đồng nghĩa với việc kết thúc trò chơi. Tuy nhiên, hãy cẩn thận, vì ba lần bắn trượt liên tiếp sẽ khiến bạn phải dừng lại.

Vậy, bạn có thể bắn trúng bao nhiêu mục tiêu? Hãy thử tài thiện xạ của mình và xem bạn có thể đạt được kỷ lục nào nhé!

Cách Chơi:

Mục tiêu của trò chơi rất đơn giản: ngắm bắn thật chuẩn xác vào mục tiêu để ghi điểm. Mỗi lần bắn trúng, điểm số của bạn sẽ tăng lên và vị trí của bóng và mục tiêu sẽ thay đổi, tạo ra một thử thách mới.

Việc điều khiển được thực hiện thông qua việc điều chỉnh lực căng và hướng bắn, sử dụng chuột (trên máy tính) hoặc ngón tay (trên thiết bị di động). Kéo chuột hoặc ngón tay để tạo lực căng và thay đổi hướng bắn cho đến khi bạn cảm thấy đã có một góc độ và lực phù hợp để đưa bóng bay trúng đích.

Hãy nhớ rằng, sự chính xác là chìa khóa để thành công trong trò chơi này. Luyện tập thường xuyên sẽ giúp bạn làm quen với cách điều chỉnh lực căng và hướng bắn, từ đó nâng cao khả năng ngắm bắn của mình. Cố gắng tính toán quỹ đạo của bóng để có thể bắn trúng mục tiêu một cách dễ dàng hơn.

Chúc bạn có những phút giây thư giãn và thú vị với trò chơi Bắn Bóng Trúng Mục Tiêu! Hãy thử thách bản thân và xem bạn có thể đạt được điểm số cao nhất là bao nhiêu nhé!